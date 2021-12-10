«Монреаль Канадиенс» расторг контракт с нижнекамским форвардом

Канадский клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» объявил о расторжении контракта с 23-летним нападающим Арсеном Хисамутдиновым по взаимному согласию.

Уроженец Уфы и воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» был выбран канадцами в шестом раунде (170-е место в общем зачете) на драфте НХЛ-2019. Хисамутдинов подписал двухлетний контракт новичка с «Монреалем» 1 мая 2020 года. Но за основную команду клуба Арсен не играл, выступая только в низших лигах.

В десяти матчах с «Труа-Ривьер Лион» Лиги Восточного побережья (ECHL) в этом сезоне Хисамутдинов забил три гола и добавил две результативные передачи. В прошлом сезоне с «Ракетой Лаваля» (АХЛ) правый нападающий отдал результативную передачу в 15 играх.

Права на Хисамутдинова в Континентальной хоккейной лиге принадлежат «Автомобилисту» из Екатеринбурга. В КХЛ нападающий выступал за «Нефтехимик», сыграв 41 матч и набрав 8 (3 + 5) очков. За океан же Арсен отправился из самарского ЦСК ВВС — клуба ВХЛ.