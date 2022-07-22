Мониторинг дал положительную оценку летнему отдыху детей в Челнах

В Набережных Челнах проводится проверка детского отдыха в загородных и пришкольных лагерях. О результатах проверки доложила общественный помощник уполномоченного по правам человека в РТ по Автограду Ольга Силаичева.

«Наши школьники отдыхают в пришкольных и загородных лагерях. И совместно с Управлением образования Челнов нами были проверены лагеря „Росинка“, „Солнечный“, „Крылатый“. Мониторинг показал, что ребята довольны досуговыми мероприятиями, питанием, соблюдается питьевой режим», — рассказала спикер.

Помимо этого, комиссия проверила санитарное состояние корпусов, оно также признано удовлетворительным. «Есть небольшие замечания по покосу травы, это было устранено. Со стороны родителей не было нареканий и каких-то жалоб», — добавила Силаичева.

В пришкольных лагерях отмечено большое разнообразие форм работы. Каждый день проходили мероприятия по оригинальным темам: например, это были день творчества или день здоровья. Данные лагеря работали до 30 июня.

«По школам есть небольшие замечания. Не везде ведется четкий учет, есть дефекты покраски стен. К августовской приемке все эти замечания школы устранят», — выразила уверенность докладчик.