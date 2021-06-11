Монгольская делегация APU COMPANY прибыла с рабочим визитом в «Татспиртпром»

Делегация монгольского национального производителя APU COMPANY прибыла с рабочим визитом в «Татспиртпром».

Сотрудничество компаний началось два года назад, когда «Татспиртпром» подписал соглашение и стал эксклюзивным дистрибьютором в России APU COMPANY. Помимо России, бренды монгольской компании представлены в Китае, Южной Корее, Германии.

В рамках визита состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие заместитель генерального директора по операционной деятельности Никита Мингалев и заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Юрий Карякин.

С представителями монгольской делегации состоялись двухсторонние переговоры. Руководители коммерческого департамента и департамента маркетинга и по внешнеэкономической деятельности АО «Татспиртпром» обсуждали с гостями вопросы расширения ассортимента по дистрибуции и перспективы локального розлива продукции. Партнеры обменялись опытом успешных кейсов по продвижению алкогольной продукции на рынке РФ.

Во время визита монгольская делегация во главе с директором по маркетингу APU COMPANY Арюной Дандаровой презентовала популярную в Монголии продукцию своей компании.

В 2020 году компания «Татспиртпром» начала розлив своей продукции на производствах партнера, которая дистрибутирует бренды татарстанского производителя на территории Монголии.



«Крупнейший производитель крепких напитков Монголии стал третьим партнером в нашем международном дистрибьюторском портфеле. Как вы знаете, „Татспиртпром“ является официальным дистрибьютором одного из мировых лидеров рынка крепких напитков— компании Pernod Ricard. Сегодня мы экспортируем свою продукцию в 27 стран ближнего и дальнего зарубежья», — рассказал на встрече Юрий Карякин.

APU COMPANY основана в 1924 году, является крупнейшим производителем алкогольных и безалкогольных напитков в Монголии. Доля рынка компании на рынке крепкого алкоголя составляет 80%, на пивном рынке — 90%, а также около 35% в отрасли молочной промышленности. Партнер татарстанской компании владеет пятью заводами, оснащенными современным оборудованием из Германии, Австрии и Италии. APU COMPANY производит также питьевую воду, соки и газированные напитки.

Фото: пресс-служба АО «Татспиртпром».