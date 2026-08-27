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Общество 27 августа 2026 02:03

Монету с Нурмагомедовым в Казани продают за 1,5 млн рублей

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Житель Казани выставил на продажу 10-рублевую монету 2018 года выпуска. Ее особенностью служит изображение бойца по смешанным единоборствам и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Согласно объявлению, за монету владелец хочет 1,5 млн рублей. На обратной стороне монеты изображен Нурмагомедов и подпись: «На все воля Всевышнего».

Ранее нумизмат Сергей Молотилкин назвал современные монеты, которые можно продать существенно дороже своего номинала.

#памятные монеты
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