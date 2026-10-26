«Монетная неделя» стартовала в Татарстане: мелочь можно обменять без комиссии

Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит с 26 октября по 7 ноября 2026 года. В эти дни в подразделениях банков-участников, а также в некоторых сетевых магазинах можно без комиссии обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги; в банках при желании есть возможность положить мелочь на счёт, сообщает Банк России.

Управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин отметил, что акция проводится при поддержке Банка России дважды в год по всей стране.

По его словам, она помогает вернуть в оборот мелочь, которая лежит без дела в карманах и копилках людей, и тем самым сократить издержки на выпуск новых монет. Он добавил, что сейчас люди всё чаще платят картами и онлайн, но монеты по-прежнему нужны – они используются при расчётах за покупки и услуги, для размена, а также для выдачи наличных денег.

Во время весенней акции «Монетная неделя» жители Татарстана принесли в банки более 1,2 млн монет на сумму свыше 7 млн рублей.

Обменять можно монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время. Лучше заранее рассортировать их по номиналу – это ускорит процедуру пересчёта на кассе. Подробная информация об условиях акции и адресах её участников размещена на сайте монетнаянеделя.рф.