«Монца» отказалась лететь в Казань, «Зенит» может сыграть в Турции или Сербии

Итальянская «Монца» сегодня объявила, что отказывается играть ответный матч одной второй финала Кубка ЕКВ в Казани. Об этом сегодня рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» директор волейбольного клуба «Зенит-Казань» Олег Брызгалов.

После гостевой победы со счетом 3:1 «Зенит» очень близок к финалу Кубка ЕКВ. В ответной встрече даже два выигранных сета гарантируют казанцам выход в финал. Правда, пока непонятно, где эта ответная встреча пройдёт.

Европейская конфедерация волейбола пока не приняла окончательного решения по местам игр российских клубов в еврокубках, ограничившись лаконичным заявлением.

«ЕКВ внимательно следит за ситуацией на Украине и в России, находясь в тесном контакте с национальными федерациями и клубами. Главным приоритетом ЕКВ как всегда остается безопасность и благополучие всех участников наших мероприятий», — подчеркнули в организации.

«Только что „Монца“ сообщила нам, что не приедет на ответный матч в Казань, запланированный на 2 марта. Находимся в режиме ожидания. Ждем решения ЕКВ», — пояснил собеседник агентства.

«В условиях нынешней политической ситуации, скорее всего, нам придется играть с „Монцей“ на нейтральной площадке. Конечно, не хочется терять домашние условия. С другой стороны, сложно понять, где мы можем сыграть, на каких условиях, кто за что будет платить. И как добираться до нейтральной площадки, когда уже ряд стран закрыли свое воздушное пространство для российской авиации. Поэтому наиболее реально закончить спор с итальянцами в Турции, может быть, в Сербии. Но сначала нужно дождаться официального решения ЕКВ», — уточнил Брызгалов.