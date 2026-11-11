Момент жуткого ДТП на Вознесенском тракте в Казани попал на видео

На видео попал момент ДТП, произошедшего сегодня утром на Вознесенском тракте в Казани. Запись обнародовала городская Госавтоинспекция.

Согласно данным ГАИ, авария случилась примерно в 4.45 напротив дома № 1б по улице Дубравной жилмассива Вознесенское. 29-летний водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero ехал со стороны проспекта Победы в направлении трассы М-7. Не выбрав безопасную скорость, водитель наехал на ограждение, после чего машина опрокинулась. В результате происшествия автомобилиста экстренно госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.