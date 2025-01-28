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Происшествия 28 января 2025 15:03

Момент смертельного ДТП в Лаишевском районе попал на камеру видеорегистратора

Момент смертельного ДТП в Лаишевском районе попал на камеру автомобильного видеорегистратора. Видеозапись опубликована в Telegram-канале республиканской Госавтоинспекции.

ДТП произошло возле села Сокуры. По данным Госавтоинспекции республики, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте, его пассажир – трехлетний ребенок – получил травмы. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются автоинспекторы.

#ДТП с погибшими
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