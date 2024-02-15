Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Момент обстрела Белгорода попал на камеры внешнего видеонаблюдения
Момент прилета в торговый центр в Белгороде попал на камеру. Видеозапись опубликована в соцсетях.
Напомним, сегодня в Белгородской области дежурные средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир». Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»