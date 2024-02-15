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СВО 15 февраля 2024 14:08

Момент обстрела Белгорода попал на камеры внешнего видеонаблюдения

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Момент прилета в торговый центр в Белгороде попал на камеру. Видеозапись опубликована в соцсетях.

Напомним, сегодня в Белгородской области дежурные средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир». Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения.

#спецоперация на Украине
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