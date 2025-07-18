Молпарламент РТ выступил за повышение возраста получения прав на вождение мопедов
Возраст получения прав на вождение мопедов следует увеличить до 18 лет вместо 16, которые приняты сейчас. Это поспособствует снижению количества ДТП с участием несовершеннолетних. С таким предложением на заседании Молодежного парламента при Госсовете РТ выступила председатель Комиссии Молпарламента РТ по образованию и культуре Виктория Мухтарова.
«Мы предлагаем внести изменения в Федеральный закон о безопасности дорожного движения. Чтобы право на управление транспортными средствами категории А1 и М получали граждане, достигшие 18-летнего возраста», – заявила она.
Кроме того, Мухтарова предложила ввести штрафы на законного представителя несовершеннолетнего – от 15 до 50 тыс. рублей, если подросток будет замечен за управлением транспортными средствами этой категории.
По итогам голосования было принято решение направить этот законопроект в Госсовет Татарстана.