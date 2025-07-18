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Общество 18 июля 2025 13:32

Молпарламент РТ выступил за повышение возраста получения прав на вождение мопедов

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Возраст получения прав на вождение мопедов следует увеличить до 18 лет вместо 16, которые приняты сейчас. Это поспособствует снижению количества ДТП с участием несовершеннолетних. С таким предложением на заседании Молодежного парламента при Госсовете РТ выступила председатель Комиссии Молпарламента РТ по образованию и культуре Виктория Мухтарова.

«Мы предлагаем внести изменения в Федеральный закон о безопасности дорожного движения. Чтобы право на управление транспортными средствами категории А1 и М получали граждане, достигшие 18-летнего возраста», – заявила она.

Кроме того, Мухтарова предложила ввести штрафы на законного представителя несовершеннолетнего – от 15 до 50 тыс. рублей, если подросток будет замечен за управлением транспортными средствами этой категории.

По итогам голосования было принято решение направить этот законопроект в Госсовет Татарстана.

#молодежный парламент #мопед
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