Молпарламент РТ проверит законность использования сертификатов в магазинах Татарстана

Молодежный парламент Татарстана проведет рейд по магазинам республики, где проверит, какие магазины незаконно не возвращают деньги за просроченные подарочные сертификаты. Об этом на заседании Молодежного парламента сообщила его председатель Нина Шимина.

«Мы проведем контрольную закупку. В любом магазине будем спрашивать, что сделать с просроченным сертификатом. Ответы мы сведем в одну таблицу, узнаем, кто соблюдает законодательство. Затем мы проведем правовой семинар, где расскажем обычным людям, что они имеют право эти сертификаты возвращать деньгами», — пояснила Шимина.

Общественница добавила, что даже в том случае, если сертификат использован не на всю сумму, магазин должен компенсировать эти средства обычными деньгами.