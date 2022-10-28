Молпарламент РТ предложил запретить подросткам делать тату без согласия родителей

Работа тату-салонов с подростками, качество оказания медицинских услуг по ОМС, проект «Молодой законотворец» и другие вопросы обсуждались сегодня в Казани на девятом заседании Молодежного парламента при Государственном совете РТ.

С приветственным словом к парламентариям обратился министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Молодежный парламент и Молодежное Правительство Татарстана – это два ключевых института, необходимых для того, чтобы политика в республике и стране отвечала вызовам времени. Решения власти должны пониматься молодежью. До них нужно доносить, какие возможности для них создаются. Это можно сделать только через вовлеченность молодых людей во все процессы», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что благодаря этим двум институтам молодежь вовлекается во все отрасли экономики Татарстана. Так, сейчас в каждом ведомстве республики есть замминистра, который отвечает за молодежную политику. Под его патронажем находится советник из состава Молодежного Правительства РТ.

Первым участники заседания рассмотрели вопрос о работе тату-салонов. Член Молодежного парламента РТ при Казгордуме Алия Лутфуллина отметила, что сейчас салоны зачастую делают татуировки подросткам до 18 лет без разрешения родителей и не несут никакой ответственности за свою работу.

«Предлагается внести изменения в главу шесть Кодекса РФ об административных правонарушениях, дополнив ее статьей, предусматривающей установление административной ответственности за нанесение перманентного постоянного рисунка, татуировки, на тело, выполненного методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента, без разрешения родителей или его законных представителей», – заявила она.

Кроме того, Лутфуллина предложила внести нанесение тату в перечень лицензированных медицинских услуг. Дело в том, что удаление тату входит в этот список, благодаря чему такая услуга не может оказываться без лицензии на медицинскую деятельность.

Далее парламентарии представили результаты своей «контрольной закупки» в стоматологических клиниках Казани, где оказываются услуги по ОМС. По их словам, в некоторых клиниках не предоставляется бесплатное обезболивающее и рентгеновские снимки, а в большинстве учреждений по полису предлагают только самые дешевые варианты препаратов.

Перед Молодежным парламентом РТ выступила и новый председатель Молодежного Правительства Татарстана Елена Багаева. Она рассказала о новом формате работы института и стоящих перед ним задачах. Первой из них станет формирование необходимых мер поддержки для молодежи, которые востребованы, но еще не созданы в регионе.

В заключение выступил заместитель председателя Молодежного парламента при Госсовете РТ Артур Камалеев, который рассказал присутствующим о проведении в Татарстане проекта «Юный законотворец».