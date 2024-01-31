Молпарламент РТ предложил ужесточить наказание для «фотоживодеров»

Необходимо увеличить штрафы для тех, кто предлагает фотографироваться с дикими животными на улицах. С такой инициативой сегодня на заседании Молодежного парламента РТ выступила одна из его членов — Алия Ахметшина.

«Ежегодно на улицах городов появляются люди, предлагающие услуги фотосъемки с животными. Немногие задумываются, через что приходится проходить этим измученным созданиям. Переполненные людьми и машинами улицы — это не естественная среда обитания для животных», — отметила она.

При этом в российском законодательстве уже есть норма, запрещающая подобную деятельность, однако наказание за нее является недостаточным, уверена Ахметшина.

«Существующие штрафы не пугают „фотоживодеров“. В связи с этим предлагаю ужесточить меры административной ответственности по отношению к лицам, осуществляющим предоставление услуг по фотосъемке с животными. А именно — увечить штраф для граждан до 15–30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30–50 тыс., а для юридических лиц — до 50–100 тыс.», — предложила она.