Молпарламент РТ предложил разработать отличительный знак для детей с расстройствами

Необходимо проводить консультационную работу с населением, а также разработать специальный знак для детей с расстройствами аутистического спектра. Последнее, по мнению авторов идеи, должно помочь им в социализации и преодолении стрессовых ситуаций.

С таким предложением на заседании Молодежного парламента при Государственном Совете Татарстана выступила одна из общественниц — Алия Лутфуллина.

«Мы выступаем с инициативой, которая заключается в создании механизмов по содействию в адаптации и преодолении стрессовых ситуаций детей с расстройством аутистического спектра. Первая часть проекта — создание информационных материалов об особенностях развития таких детей, методах реагирования и помощи. Далее планируем распространить эту информацию. Следующая часть — разработка и передача семьям опознавательного знака, используемого на верхней одежде или рюкзаке», — рассказала активистка.

При этом Лутфуллина подчеркнула, что большинство родителей детей с расстройствами аутистического спектра положительно оценивает появление такого знака. По их мнению, он позволит людям быстрее понимать, как правильно помочь ребенку в случае, если тот потеряется или окажется в сложной ситуации.

Спикер заверила, что наличие подобного знака у ребенка будет добровольным и необязательным. Среди концептов знака —пазл, так как он является символом инклюзии.