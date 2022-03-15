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Общество
15 марта 2022  15:22
Надежда Мещерякова

Молодежный парламент РТ предложил пересмотреть условия выдачи соцстипендии для студентов

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В Татарстане несколько тысяч студентов не могут получить социальную стипендию из-за изменения оснований предоставления данной меры поддержки. О необходимости рассмотреть законопроект о государственной соцпомощи в виде ежегодного пособия Президенту Татарстана Рустаму Минниханову рассказали на восьмом заседании Молодежного парламента. Об этом сообщил член комиссии Молодежного парламента при Госсовете РТ по внешним связям и информационному развитию Наиль Вяльшин. 

«До сих пор в адрес Молодежного парламента поступает большое количество обращений от студентов, столкнувшихся с этой ситуацией», — сказал он.

Вяльшин добавил, что с 1 января 2017 года изменился порядок назначения государственной социальной стипендии. Категорию «имеющие право на соцпомощь» изменили на «уже получившие соцпомощь». То есть у обучающихся должно быть не просто право на получение стипендии, они уже фактически должны ее получить.

Напомним, что в Республике Татарстан студентам не предоставляется госсоцпомощь помимо заключения с ними социального контракта на трудоустройство.

#молодежный парламент #стипендия
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