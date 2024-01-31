Молпарламент РТ предложил дать приоритетное право на места в общежитиях семьям студентов

Молодежный парламент Татарстана разрабатывает законопроект, по которому семьи студентов будут иметь приоритетное право на заселение в общежития. Об этом на заседании сообщила член Комиссии по внешнем связям и информационному развитию Молпарламента РТ Алия Лутфуллина.

«Учитывая актуальность поддержки семьи и брака в современных условиях, считаем, что крайне важно оказать содействие в обеспечении жильем категории граждан, не обладающей достаточными собственными средствами, а именно студентам. В связи с чем предлагается поддержка обучающихся, вступивших в брак в период обучения. В связи с этим призываем выйти с инициативой об изменении федерального закона», — сказала спикер.

Согласно действующему законодательству, приоритетное право на место в общежитии имеют студенты из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и подвергшихся последствиям радиационных катастроф.

Однако эта инициатива вызвала много дискуссий по поводу формулировки, так как остаются нераскрытыми вопросы, как предоставлять место, если студенты обучаются в разных вузах, и какие меры должны быть предприняты при рождении в такой семье детей. Эти вопросы будут дальше прорабатываться Молодежным парламентом Татарстана.