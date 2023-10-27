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«Молох требует жертв»: Медведев предрек кровавые последствия операции Израиля в Газе
Наземная операция Израиля в Газе состоится, и с «самыми тяжкими кровавыми последствиями». Таким мнением в своем телеграм-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Операция состоится, и с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует всё новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы», – написал Медведев.
Он также обратился к США и уставшим от Украины странам Запада с предложением о возобновлении процесса ближневосточного урегулирования, но потом отметил, что вопросы о выполнении соответствующей Резолюции Совбеза ООН (от 22.11.67 №242) являются риторическими. «Ведь делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее», – подытожил Медведев.
Ранее зампред Совбеза РФ отчитался в увеличении темпов набора граждан пожелавших заключить контракт на службу в Вооруженных Силах РФ.
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