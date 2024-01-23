Молоко вместо бананов: что заказывали россияне после Нового года

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В январе 2024 года россияне в среднем сделали в 2 раза больше заказов на дом, чем в январе 2023-го, по данным аналитиков сервиса «Пятерочка Доставка».

В топ наиболее популярных категорий продуктов вошли: питьевая вода, включая детскую и минеральную, картофель, молоко, сладкие и фруктовые напитки, цитрусы, яйца, курица, сахар, яблоки, капуста и хлеб. По сравнению с аналогичным рейтингом прошлогоднего периода россияне стали чаще отдавать предпочтение молоку, детской воде и хлебу. Бананы, сахар и корнеплоды уступили в 2024 году свои позиции.

Куриных яиц в этом году купили на 119 тонн больше, а самым продаваемым видом стала упаковка из 10 штук категории С1.

Сервис отмечает и двукратный рост продаж куриного мяса. На этот рост повлияли пользователи из Санкт-Петербурга, Сибири, Татарстана и Дальнего Востока. В регионах страны, кроме Краснодара, где предпочитают заказывать тушки курицы, куриное мясо в разделке является фаворитом среди пользователей.

В категории напитков также прослеживаются изменения. После праздника некоторые россияне перешли на более здоровое питание и вместо сладких газировок начали пить больше пастеризованного молока. Минеральная вода стала популярней: ее выпили на 100 тонн больше, чем в прошлом году.

В первые дни наступившего года россияне активно пользовались доставкой горячего кофе, причем среди жителей Санкт-Петербурга эта услуга оказалась в 2 раза популярнее, чем среди москвичей. Другими любителями кофе после новогодних праздников оказались жители Урала, Сибири и Поволжья.

Еще одна тенденция, которую отмечают аналитики, связана с ростом количества заказов на дом. В 2024 году россияне стали чаще пользоваться доставкой: в первую неделю января количество заказов выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.