Креатив должен быть с сохой: Нефтяному району Татарстана указали на низкую добычу молока

Концепцию превращения Альметьевска в город для интеллектуальной и креативной молодежи представил глава Тимур Нагуманов на итоговой сессии райсовета. Впрочем, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал заботиться не только о креативе, но и сельском хозяйстве.

Концепцию превращения Альметьевска в город для интеллектуальной и креативной молодежи представил глава Тимур Нагуманов на итоговой сессии райсовета Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

«Мы делаем ставку на интеллектуальный ресурс, а не промышленные предприятия»

Волнительным моментом на отчетной сессии для главы Альметьевского района Тимура Нагуманова стала презентация долгосрочной стратегии развития нефтеграда, которая разрабатывалась в течение двух лет.

«Это результат объемной работы, которую мы проводили в течение последних двух лет. Презентация стратегии широкой аудитории для нас крайне ответственный момент. Конечно же, надеемся на вашу поддержку, коллеги», — сказал в начале своего выступления Тимур Нагуманов.

По словам спикера, сегодня Альметьевск представляет из себя компактный, благоустроенный город с развитыми общественными пространствами, однако являясь ярко выраженным моногородом, Альметьевск не застрахован от рисков, с которыми рано или поздно сталкиваются все моногорода.

«Сегодня нефтяная отрасль — это 60% рабочих мест города. Российский и зарубежный опыт говорит нам о следующем: моногорода начинают приобретать устойчивость, когда одной промышленной отраслью связано не более трети работоспособного населения. При этом остальная часть, как правило, занята в сфере услуг. Это позволяет городам полностью перекрывать свои потребности, приобретая не только устойчивость, но и самодостаточность», — отметил Тимур Нагуманов.

Таким образом, по мнению мэра, главным стратегическим вектором для Альметьевска должно стать экстенсивное развитие сферы услуг и сервисных предприятий за счет привлечения новых жителей, новых бизнес-игроков, инвесторов и развития собственных предпринимателей.

«Для сохранения устойчивости и приобретения самодостаточности города, сохраняя и укрепляя свои позиции в нефтяной отрасли, Альметьевску необходимо кратно нарастить сервисный сектор и сферу услуг», — подчеркнул глава муниципалитета.

Мэр убежден, что Альметьевск нуждается в новых предприятиях, однако если говорить о привлечении промышленных предприятий, то район пока не может предложить более выгодные условия, чем особые экономические зоны и ТОСЭР, которые уже рационально распределены по всей республике. Соответственно, Альметьевск вынужден искать свои уникальные преимущества.

«Здесь мы делаем ставку на привлечение компаний, основная капитализация которых не в производственных мощностях, а в интеллектуальном ресурсе. Компании, которые отличаются относительно низкой стоимостью организации рабочих мест и, как следствие, высокой мобильностью. Это управляющие офисы крупных компаний, предприятия из IT-сферы, сервисы и услуги, креативная индустрия. И чтобы город и район наполнились новыми предприятиями, мы должны стать городом, куда хочется переехать жить», — отметил Тимур Нагуманов.

В сфере услуг Альметьевск отстает от Челнов в два раза, от Казани — в пять

В прошлом году Альметьевск сохранил позитивные тенденции в сфере услуг, несмотря на то, что пандемия коронавируса поставила перед представителями бизнеса новые вызовы.

«2021 год оказался значительно позитивнее предыдущего. Конечно, мы еще не достигли „допандемийного“ уровня благополучия. Но на фоне кризиса 2020 года динамика более чем заметная», — отметил в докладе глава района Тимур Нагуманов.

По словам Тимура Нагуманова, сегодня Альметьевск представляет из себя компактный, благоустроенный город с развитыми общественными пространствами Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

Позитивная тенденция наблюдалась даже в тех отраслях, которые были признаны самыми уязвимыми.

«Несмотря на статистику Росстата о том, что сфера общепита стала одной из самых уязвимых отраслей из-за пандемии коронавируса, в Нефтеграде только за прошлый год появилось порядка десятка новых кафе и ресторанов, которые успешно существуют на сегодняшний день», — отметил градоначальник.

Согласно новой концепции об инвестиционной привлекательности города, которая зависит от развития бизнеса в сфере услуг, Альметьевск пока отстает от крупных городов республики.

«Если анализировать справочник „Дубльгис“, то по количеству медицинских центров и точек общепита на одну тысячу человек Альметьевск отстает от Набережных Челнов в два-три раза, от Казани — в пять-шесть раз», — отметил глава района.

Он подчеркнул, что именно сейчас необходимо работать в два-три раза активнее. «Когда мы можем обеспечить оптимальные условия для развития бизнеса в районе, когда мы можем наглядно доказать инвестиционную привлекательность Альметьевска», — заметил мэр Альметьевска.

В Альметьевск уже переехали «Римера» и «Зенит», задача — «переманить» остальных

Крупные и средние предприятия Альметьевского района отгрузили в 2021 году продукцию на 1,3 трлн рублей или 33,5% от всего объема в республике. Объем валового территориального продукта составил 454 млрд рублей, что на 25,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

Еще одной задачей стратегии является привлечение в Альметьевск новых бизнес-резидентов с уровнем НДФЛ выше среднего и низкой стоимостью организации рабочих мест.

Нагуманов подчеркнул, что позитивный опыт, «подтверждающий гипотезу» властей в Альметьевске есть. Например, в город переехал управляющий офис группы компаний «Римера» и головной офис банка «Зенит».

«Теперь наша задача масштабировать полученный опыт. Выйти на связь с максимальным количеством компаний. Пригласить их в Альметьевск. Заинтересовать», — полагает Нагуманов.

Он вновь отметил, что нужно повышать комфортность города, и делать это в том числе через развитие малого бизнеса в городе. «И здесь мы очень рассчитываем на активность городского предпринимательского сообщества», — подчеркнул мэр.

«В Альметьевске реализуем концепцию 15-минутного пешего города»

Идея данной концепции заключается в том, чтобы горожанам был доступен максимум при минимуме затрат на перемещение. «Концепцию, которую мы положили в основание стратегии, можно кратко обозначить как „15-минутный город“. Это самодостаточный город компактного проживания, лишенный транспортных проблем, позволяющий не тратить время на ежедневные долгие маршруты. При этом обеспечивая всем необходимым сервисом, досугом и возможностью самореализации», — отметил спикер.

По словам Нагуманова, с учетом того, что город исчерпал возможности своего расширения, а также для сохранения концепции «15-минутного города» необходимо максимально тщательно подойти к планированию городского пространства.

Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

«Именно поэтому мы делаем ставку на ревитализацию серой зоны города — перевода неактивно используемых земель промышленных зон под застройку современными благоустроенными районами», — отметил мэр.

Нагуманов поставил задачу: в кратчайшие сроки муниципалитету необходимо перейти к решению стратегических задач: разработать подробный генеральный план развития города, разработать стандарты жилой застройки, гарантирующие комфорт проживания и эстетические преимущества Альметьевска, необходимо проработать зеленый и пешеходный каркасы города и, конечно же, необходимы стандарты содержания городской среды.

«Высшая школа нефти — это прорыв для всего региона и страны»

Поднимая тему образования, Тимур Нагуманов констатировал, что ежегодно Альметьевский район покидают более 1 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов. Поэтому сфера образования муниципалитета также нуждается в преобразовании.

«Это одна из самых важных целей. Сегодня мы не обеспечиваем местами в средних профессиональных и высших учебных заведениях около тысячи человек в год. Это наша молодежь, которая вынуждена получать образование в других городах. Молодежь уезжает на обучение, и в большинстве случаев мы ее теряем окончательно. Созданием учебных заведений мы преследуем не удержание молодежи, а именно компенсацию количества уезжающей молодежи другой молодежью, которая приедет на обучение к нам», — сказал он.

В качестве позитивного примера глава района привел уникальный проект по созданию Высшей школы нефти.

«В буквальном смысле это прорыв для всего региона и, возможно, для всей страны. Мы обязаны максимально перенять и закрепить полученный опыт и в дальнейшем запускать проекты с неменьшим уровнем качества реализации», — сказал Тимур Нагуманов.

По словам мэра Альметьевска, сейчас основная нагрузка по формированию привлекательности района ложится именно на школы и детские сады, и именно их наличие и качество могут стать определяющими при выборе места жительства.

Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

«Если мы хотим, чтобы наша молодежь, оперившись и обзаведясь семьями, возвращалась в Альметьевск из больших городов, чтобы к нам приезжали активные, ищущие новых перспектив специалисты, мы должны ответить на три главных вопроса: где они будут работать, где будут жить, какое образование смогут дать своим детям. И если по всем трем направлениям мы сможем предложить лучшие варианты, тогда достижение всех целей нашей стратегии всего лишь вопрос времени. И да, мы уверены, это вполне реализуемо», — подчеркнул спикер.

Также, как известно, главным маркером качества среднего образования сегодня для всех является средний балл по ЕГЭ. В Альметьевском районе наметилась положительная тенденция по росту этого показателя.

«Теперь нам важно сделать так, чтобы эти изменения стали очевидны для родителей школьников. И мы должны сделать так, чтобы родителям не только в Альметьевске, но и за пределами района, республики были заметны успехи наших школьников и перспективы нашего образования», — подчеркнул мэр.

Таким образом, Нагуманов обозначил три стратегические задачи образования: это обеспечение видимого качества дошкольного и школьного образования, обеспечение стратегического резерва — возможности оперативного увеличения количества мест и создание высших и средних учебных заведений, компенсирующих отток молодежи из района.

«К сожалению, уровень оказания услуг в сфере ЖКХ до сих пор оставляет желать лучшего»

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов отрицательно оценил работу управляющих компаний города.

«К сожалению, уровень оказания услуг в сфере ЖКХ до сих пор оставляет желать лучшего. Управляющие компании не воспринимаются как поставщики коммерческих услуг ни своими клиентами, ни собственными работниками. У обычного жителя отсутствует понимание того, как устроен это рынок, какой существует выбор поставщиков, какие на нем возможны услуги и какова их реальная рыночная стоимость», — отметил он.

Также Нагуманов добавил, что управляющие компании не ведут открытого диалога со своими клиентами, не собирают обратную связь и не оценивают уровень удовлетворенности своими услугами. «Сейчас эту функцию взял на себя муниципалитет: мы принимаем жалобы населения, мы же принимаем на себя и недовольство качеством услуг. Ситуацию надо менять принципиально», — сказал глава района.

Тимур Нагуманов убежден, что необходимо внедрять рыночные механизмы, повышать конкуренцию на рынке услуг ЖКХ, то есть оттачивать нормативную базу, повышать культуру потребления таких услуг, вести просветительскую работу среди населения и вытеснять с рынка неэффективные компании в пользу эффективных,— подчеркнул спикер.

Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

«Общественный транспорт — еще одна болевая точка»

«Болевой точкой» для города остается работа общественного транспорта. Тимур Нагуманов попросил Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина поддержки в решении проблемы с общественным транспортом.

«В развитии пешеходной и велоинфраструктуры нам есть чем гордиться, — отметил Нагуманов. — Благодаря проекту компании „Татнефть“ мы сегодня являемся единственным и уникальным примером на территории всей страны. На этом фоне общественный транспорт представляется скорее как болевая точка города».

По словам спикера, если стоит задача, чтобы максимальное количество горожан воздерживалось от использования личного автомобиля, то необходимо обеспечить город максимально комфортным общественным транспортом. Однако тут, по словам Нагуманова, возникает ловушка конфликта интересов.

«Не секрет, что общественный транспорт — заведомо убыточное предприятие. И без надлежащей компенсации затрат перевозчики вынуждены экономить буквально на всем: выжимать из подвижного состава все соки. Стремиться к максимальной заполненности салонов, минимальному количеству рейсов и максимальной стоимости проезда.

Тогда как наши представления о комфортном транспорте диаметрально противоположны — это минимальное время ожидания транспорта на остановке, свободные посадочные места в салонах автобусов и троллейбусов. И все это желательно при стоимости проезда, которая не будет чувствительна для пассажира. Безусловно, мы должны к этому стремиться», — заметил глава района.

Тимур Нагуманов также добавил, что этот вариант требует непосильных расходов для районного бюджета, поэтому остается надеяться на участие республики.

«Фарид Хайруллович, пользуясь случаем, хотелось бы вам лично высказать надежду без преувеличения всех муниципалитетов республики на поддержку в решении проблемы общественного транспорта», — обратился Нагуманов к Председателю Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин в завершение итоговой сессии района «опустил на землю» главу Альметьевского района, поручив исправить ситуацию в сельском хозяйстве Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

Мухаметшин призвал сосредоточиться на сельском хозяйстве: «Тимур Дмитриевич, это не ваше место»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в завершение итоговой сессии района «опустил на землю» главу Альметьевского района, поручив исправить ситуацию в сельском хозяйстве, причем для решения проблемы необходимо задействовать все имеющиеся в республике инструменты.

Занимая почти 30% от всего объема производства продукции в Татарстане, Альметьевский район находится лишь на 40-м месте по развитию сельского хозяйства из 43 возможных.

«В части экономики глава привел неплохие показатели, но в целом по сельскому хозяйству результаты у Альметьевского района весьма скромные. В сводном рейтинге АПК за 2021 год вы на 40-м месте в Татарстане. Я обязан говорить о резервах, недостатках и о задачах, по которым предстоит серьезно работать в этом году. У вас не самые плохие пашни и сельхозугодья. Да, понятно, что сельское население сокращается как в целом по стране, так и в Татарстане. Но у нас не стоит вопрос заниматься сельским хозяйством или нет. Нужно все ресурсы подтягивать и решать эти задачи», — сказал Мухаметшин.

Руководитель парламента обратил внимание, что поголовье крупного рогатого скота в районе в 2021 году сократилось на 13% к уровню 2020 года. Снижение поголовья связано с прекращением деятельности ряда хозяйств, таких как ООО «Чулпан», ООО «Васильевское», КФК «Загидуллин». «Коллеги, вы на 25-м месте по развитию малых форм хозяйствования в Татарстане. Это не ваше место. Альметьевские труженики во все времена своей истории серьезно занимались сельским хозяйством и пополняли продовольственную корзину Татарстана», — обратил внимание он.

По словам Председателя Госсовета, сейчас в районе работают около 14 тыс. хозяйств, в которых содержатся около 1 тыс. голов коров. По мнению Мухаметшина, этого явно недостаточно.

Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

«Тимур Дмитриевич, сосредоточьте весь потенциал на решении этих задач. Не будет показателей, не будет занятости в сельской местности — население будет перетекать в города. Мы боремся за каждого сельского жителя. И не только потому, что нам нужно кормить народ, а потому что в сельской местности живет население, которое чтит и сохраняет традиции многонациональной республики. В крупных городах все это усредняется, теряется, и мы беднеем в этом плане. Очень прошу держать это перед глазами. Эту задачу ставит перед нами Президент Татарстана», — обратился Мухаметшин к Тимуру Нагуманову.

В своем выступлении руководитель парламента Татарстана отметил, что власти района должны участвовать во всех федеральных и республиканских программах, касающихся развития АПК и сельских территорий.

«В программу „Агростартап“ заложено 160 млн рублей на этот год. Поддержку в республике должны получить 53 КФХ. Плюс 1,5 млрд рублей составит финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий, что позволит построить 5 тыс. квадратных метров жилья, 84 социальных объекта, выполнить капремонт инженерных сетей и зданий. Участвуйте в этих программах. Сегодня руководитель исполкома должен больше заниматься программами по „вытаскиванию“ финансирования из федерального центра и республиканского бюджета.

Возможности есть, только нужно очень умно и настойчиво подходить к этим вопросам», — заявил Мухаметшин.

Он добавил, что в 2022 году проведет в районах Татарстана серию зональных семинаров — совещаний по повышению деловой активности сельского населения.

В отчетной итоговой сессии Альметьевского района также приняли участие гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, депутаты Государственного Совета РТ, гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров, советник Председателя ассоциации «Cовет муниципальных образований РТ» Владимир Козонков, ответственные сотрудники Аппарата Президента, представители министерств и ведомств республики, прокурор Альметьевска, председатель городского суда, руководители правоохранительных органов, актив города и района, средства массовой информации.