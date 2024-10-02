Молодых журналистов Татарстана приглашают к участию во всероссийской премии «ШУМ»

Стартовал прием заявок на соискание Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Она направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из сферы медиа и журналистики, и наставников, целевой аудиторией которых являются дети и молодежь, сообщают организаторы.

Премия проводится в несколько этапов: прием заявок от конкурсантов продлится по 25 октября, с 26 октября по 21 ноября пройдет оценка заявок участников экспертным советом. Затем будет объявлено открытое народное голосование на выбор лучшего конкурсанта среди финалистов.

Очный этап (очная оценка финалистов экспертным советом и выбор победителей) и торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 6 декабря 2024 года в Москве. Обладателями премии станут 15 молодых людей в 11 номинациях. Победители получат памятную награду, диплом и денежный приз в размере 750 тыс. рублей.

Подробная информация размещена на официальном сайте премии «ШУМ».

Организаторами премии выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Калининградской области, генеральным партнером является Госкорпорация «Росатом».