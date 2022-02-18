Молодых людей из РТ пригласили поучаствовать в конкурсе уличной культуры и спорта

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Молодежь Татарстана может поучаствовать в конкурсе-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», заявку можно подать до 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Премия «КАРДО» направлена на выявление лидеров среди молодежи и объединений современных общественных движений, оказание поддержки наиболее ярким проектам или представителям творческих и спортивных уличных культур, занимающихся популяризацией современного искусства, творчества и здорового образа жизни среди детей, молодежи, взрослого работающего населения, представителей уличных субкультур.

К участию приглашаются граждане России от 16 лет и иностранных государств от 18 лет. Конкурс пройдет по трем номинациям: «Уличные проекты», «Уличное искусство» и «Уличный спорт». Кроме того, в каждой номинации выделяется еще несколько направлений. Так, оцениваться будут «Общественные проекты», «Бизнес-проекты» и «Медиапроекты» в номинации «Уличные проекты», Hip-Hop, Breaking, Graffiti и Dj в «Уличном искусстве», а также Parkour, Freerunning, Workout, Tricking, Skateboarding, Bmx, Scoot и Streetball в «Уличном спорте».

При подаче заявки, помимо заполнения анкеты, необходимо выполнить задание — снять видео длительностью от одной до трех минут с ответами на поставленные вопросы, а после опубликовать в социальной сети с хэштегами #КАРДО, #КАРДОУЧАСТНИК и #УЛИЦАСЕГОДНЯ.

В частности, для первой номинации нужно раскрыть сильные стороны проекта и ответить на вопрос, почему именно он заслуживает поддержки. Во второй номинации необходимо раскрыть сильные стороны своего таланта и ответить на вопрос, почему именно вы заслуживаете поддержки и признания. В третьей номинации потребуется раскрыть сильные стороны своего скилла и также ответить на вопрос, почему именно он заслуживает поддержки и признания.

Проект реализуется в несколько этапов, в онлайн и офлайн форматах. Офлайн-квалификация по федеральным округам состоится с 1 июня по 20 августа. Финал мероприятия пройдет с 7 по 11 сентября 2022 года.