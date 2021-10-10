Молодых инноваторов Татарстана приглашают побороться за грант в программе «УМНИК»

Технопарк «Идея» до 19 октября принимает заявки на участие в программе «УМНИК», сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

К участию приглашаются физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ, которые ранее не побеждали в программе.

Конкурс направлен на поддержку молодых инноваторов и начинающих ученых. Победители получат грант в размере 500 тысяч рублей. Для участия необходимо корректно описать свою идею, обосновать актуальность и защитить проект.

На выполнение научно-исследовательской работы дается не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев).

Направления программы:

— Н1. Цифровые технологии;

— Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;

— Н3. Новые материалы и химические технологии;

— Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

— Н5. Биотехнологии;

— Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Подробнее о конкурсе по ссылке.

По вопросам участия необходимо обратиться по телефону: 570-68-50 (93-41) или написать на электронную почту: tunakova@tpidea.ru