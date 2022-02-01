Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт летом в Канаде

Молодежный Чемпионат мира по хоккею, который был отменен из-за коронавируса, пройдет этим летом в Канаде. Об этом сообщил президент Международной Федерации хоккея Люк Тардиф.

«Когда конкретно совет ИИХФ может собраться для утверждения даты? Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут», — цитирует президента IIHF «ТАСС».

Напомним, что изначально турнир должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Однако, после положительных ПЦР-тестов в составах сразу нескольких сборных организаторы турнира были вынуждены приостановить молодежный Чемпионат Мира.

К моменту паузы сборная России успела провести 2 игры: поражение от Швеции со счетом 3:6 и победа над Швейцарией (4:2).