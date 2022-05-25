«Молодежка ОНФ» Татарстана помогает пострадавшим от лесных пожаров в Курганской области

фото: Организация " Молодежка ОНФ"

Восемь волонтеров «Молодежки ОНФ» из Татарстана в ночь с 17 на 18 мая выехали в Курганскую область, где в конце апреля был введен режим ЧС в связи с природными пожарами. По официальным данным, огненная стихия уже уничтожила 55 домов, оставив десятки людей без жилья.

«Работа началась со встреч с представителями МЧС, а также Следственного комитета. Сегодня расчистка возможна только на тех участках, где завершились следственные действия. Основная задача — помочь людям очистить территорию от строительного мусора, демонтировать сгоревшие постройки, установить новые ограждения», — сообщил координатор татарстанской команды «Молодежка ОНФ» Дамир Нургалиев.

По его словам, за первый день работы добровольцы расчистили два участка, убрав почти 10 кубометров мусора, привезли два «КАМАЗа» бревен, необходимых для строительства опор ЛЭП и проведения электричества.

Среди тех, кому волонтеры уже оказали помощь, — пенсионерка Алевтина Кучеренко, у которой огонь полностью уничтожил дом и постройки.

Помощи в разборе завалов пожилым людям ждать не от кого, самим справиться с такой работой нелегко. Поэтому приезду команды «Молодежки ОНФ» супруги Кучеренко очень рады. На участке Алевтины Сергеевны добровольцы разобрали баню, очистили фундамент дома, собрали и вынесли 5 кубометров мусора.

«За один день огонь все уничтожил. Позвонил сосед и сказал, что наше садовое товарищество горит, люди эвакуированы, никого на территорию не пускают. Поэтому мы приехали на следующий день. Дом все еще горел. От дачи осталась одна труба. Теперь нужно убрать мусор. Нам уже тяжеловато это сделать. Мужу 81 год, мне чуть поменьше. И вдруг к нам подошли молодые люди и сами предложили помощь. Это было очень неожиданно и приятно! Спасибо вам большое, что не бросили пенсионеров», — поделилась Алевтина Кучеренко.

На сегодняшний день татарстанским волонтерам удалось оказать помощь на 30 участках, разобрать 4 дома, а также сформировать более 600 кг гуманитарной помощи. 26 мая добровольцы завершают свои работы в Курганской области и возвращаются в Татарстан.