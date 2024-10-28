«Молодёжка. Новая смена»: легенды хоккея против студентов

Фото: АО «СТС»

Пятого ноября в 20.00 спустя пять лет на СТС возвращается драмеди «Молодёжка» производства Art Pictures Vision.

По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. И помогут ему в этом друзья из «Медведей» (Иван Мулин, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков).

Премьера телехита состоялась в 2013 году, всего за семь лет зрители посмотрели 260 серий и шесть сезонов. Проект с рейтингом 7,9 на «Кинопоиске» взял ТЭФИ, две премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения и в разное время получал звание самого популярного сериала по версии «Яндекса» и «Одноклассников». В сериале снимались звезды театра, кино и спорта: Федор Бондарчук, Екатерина Климова, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Виктор Гусев, Сергей Шакуров, Андрей Мерзликин, Владимир Яглыч, Наталья Рудова и другие.

Фото: АО «СТС»

На съемках исполнители главных ролей вспоминали, как «Молодёжка» изменила их жизни и какие перемены с ними случились за пять лет перерыва в эфире.

«Стал старше, ответственнее, в некоторых моментах мудрее. Теперь меньше переживаю по каким-то поводам. Недвижимость и другие материальные ценности не приобрёл, но не считаю это большим успехом. Другое дело — творческие победы. Выпустил двенадцать спектаклей, два из них очень хорошие. Были и успешные работы в кино», — заметил Влад Канопка (Кисляк).

«Я обзавелся имуществом: приобрел небольшой участок с домиком. До сих пор не женился, из-за чего страдаю… Что еще? Новые роли, театральные проекты, гастроли. Объездил пятьдесят городов в роли Евгения Онегина. Первый раз притронулся к поэзии и сразу же к Пушкину. До этого мы с ребятами из „Молодёжки" гоняли с постановкой „Билокси блюз"», — отметил Иван Жвакин (Костров).

«Я не изменился, иду с таким же рвением к жизни, отношением к профессии, коллегам и людям вокруг. Конечно, циферок добавилось, стал мудрее, отрастил бороду и воспитываю девятилетнюю дочку Варю. Она у меня спортсменка, занимается акробатическим рок-н-роллом», — сказал Матвей Зубалевич (Смирнов).

Фото: АО «СТС»

«Казанцев стал любимым персонажем, я вложил в него всю душу и фантазию. В какой-то момент понял, что он меня изменил. Не знаю, в лучшую сторону или худшую, но этот его таран… В общем, научился бескомпромиссности. От прямолинейности я всегда страдал, но благодаря Казанцеву понял, что прав был тысячу раз в этом своем проявлении», — констатировал Владимир Зайцев (Казанцев).

«Мой Бакин в „Молодёжке" — весельчак и вечный позитив. За шесть сезонов он стал для меня безумно дорогим персонажем и народным любимцем. После окончания съемок все мы были заняты: спектакли, съемки, проекты. Но периодически созванивались с моим экранным сыном Игоряшкой, поздравляли друг друга с Новым годом и другими праздниками. Когда прочел сценарий продолжения, понял, что это написано потрясающе и с юмором. Герои повзрослели, теперь их, в том числе и нашу семейку Бакиных, ждут новые приключения», — добавил Николай Добрынин (отец Бакина).

Работа над сценарием продолжения шла больше года. За новые серии взялись авторы «Молодёжки» Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, а в режиссерском кресле снова Андрей Головков. «Мы сохраняем стилистику и настроение сериала, которые так полюбились зрителям, — пояснил Головков. — Но если раньше герои занимались профессиональным спортом, то теперь объединены учебным заведением, честь которого хотят отстоять. Поэтому будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль».

По словам Влада Канопки, манера работы Кисляка в новых сериях напомнит зрителям Макеева — тренера «Медведей» в исполнении Дениса Никифорова. «Безусловно, Макеев оказал огромное влияние на Кисляка, и местами тренерские ходы и поведенческие реакции Сергея Петровича будут отражаться в моем герое, — рассуждает актёр. — Наши авторы даже вписали некоторые Макеевские реплики в слова Кисляка. В каком-то смысле это дань прошлому и уважение к герою Дениса Никифорова».

Фото: АО «СТС»

Если роль тренера не требовала физической нагрузки, то «новичкам», сыгравших «Акул Политеха», предстояло на протяжении полугода три раза в неделю тренироваться под руководством хоккеистов. Интенсивные тренировки и ледовые съемки проходили в комплексе «Арена Мытищи» и ледовом дворце «Сокольники» при поддержке КХЛ и Федерации хоккея России. «Честно говоря, очень болели мышцы, о существовании которых я даже не подозревал, — признался Даня Киселев, исполнивший роль нападающего Олега Валенцова. — Мы вкладывались в каждую тренировку, чтобы чувствовать себя уверенно на льду. Конечно, постепенно „нарастала кожа", приходили новые знания и навыки».

«Молодёжка. Новая смена»

Премьера — 5 ноября на СТС!

С понедельника по четверг в 20.00

Производство: ООО «Арт Пикчерс Вижн»

Жанр: драмеди

Продолжительность: 48 минут

Количество серий: 16

Продюсеры: Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Режиссеры: Андрей Головков, Андрей Силкин

Оператор: Вячеслав Сотников

Исполнительный продюсер: Заур Елоев

Авторы сценария: Леонид Купридо, Александр Булынко, Сергей Олехник

В ролях: Влад Канопка, Владимир Зайцев, Николай Добрынин, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Иван Жвакин, Егор Кирячок, Никита и Вячеслав Паршины, Андрей Нестеренко, Даня Киселев, Максим Пушненков, Артур Каспранов, Илья Лейбин и другие

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