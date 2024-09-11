Молодым семьям Татарстана расскажут о репродуктивном и ментальном здоровье

Татарстанцы могут принять участие в проектной сессии о репродуктивном и и ментальном здоровье молодых семей. Мероприятия, организованные Минмолодежи РТ совместно с платформой «Россия — страна возможностей», уже стартовали.

Как уточнили в пресс-службе министерства, участие в сессии могут принять татарстанцы, состоящие в официальном браке. Причем возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет. Проект направлен на создание возможностей для молодежи и проходит в рамках национального проекта «Образование».

«На сессии вместе с вами мы хотим обсудить разные темы и привнести новшества в развитие республики и страны. Надеемся, что ближайшие три дня станут для вас вдохновляющими, вы еще раз поймете, что вы — самое дорогое, что есть друг у друга. Лозунг наших проектных сессий, как и лозунг Министерства по делам молодежи Татарстана, — „Люби. Созидай. Вдохновляй“», — отметила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

В рамках сессии татарстанцам рассказывают, как сохранить и укрепить физическое и ментальное здоровье, создать гармоничную и дружную семью. С участниками общаются ведущие врачи и психологи Татарстана и России, также им будут доступны бесплатные мастер-классы и консультации с психологами.

Участниками панельной дискуссии стали депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, председатель Комитета Государственного совета РТ по социальной политике Светлана Захарова, глава Сабинского района Раис Минниханов.

Татьяна Ларионова отметила, что итогом проектной сессии, приуроченной к Году семьи в России, должны стать предложения по усовершенствованию и развитию семейной политики в стране.

«Я же постараюсь содействовать тому, чтобы эти рекомендации и предложения были поддержаны», — заявила депутат.

Во время панельной дискуссии участники смогли задать вопросы экспертам, обсудить семейные традиции и смыслы, ценности и будущее семейной политики. Для них организовали семейный квиз. Мероприятия будут продолжаться еще два дня.

Стать участником ближайших сессий можно зарегистрировавшись по ссылке.