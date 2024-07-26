Молодым педагогам в Татарстане выделят 150 квартир по соципотеке

В Татарстане в прошлом году по программе социальной ипотеки было выделено 70 квартир для молодых педагогов. В этом году будет предоставлено 150 квартир. Об этом сообщила начальник отдела кадровой политики Минобрнауки РТ Гузель Гатауллина.

«В республике функционируют шесть педагогических колледжей. Ежегодно они выпускают более тысячи человек», — рассказала спикер на заседании общественного совета по реализации проекта по публичному формированию целей и задач министерства за первое полугодие.

Гатауллина напомнила, что с прошлого года студентам педагогических колледжей разрешено работать в школах. В 2023-2024 учебном году 146 студентов трудоустроены в образовательные организации. «Благодаря этому частично закрывается кадровая потребность в школах и детских садах», — подчеркнула она.

Начальник отдела добавила, что в этом году 758 выпускников педколледжей, или 75%, получили направление на работу. Остальные выпускники после обучения находятся на военной службе, на очном обучении в вузах и в декретном отпуске. В прошлом году было трудоустроено 982 выпускника, или 85%.

В Татарстане действует проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов госвласти и общественному контролю за их исполнением. Ранее татарстанцы вместе с экспертами сформировали задачи для Министерства образования и науки РТ на 2024 год.

С помощью голосования были выбраны семь задач. Одна из них — обеспечить закрепление не менее 70% выпускников организаций среднего профобразования педагогического направления по итогам первого года работы в школах и детских садах.