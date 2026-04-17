Молодым педагогам в Татарстане будут выплачивать по 90 тыс. рублей

Новую ежегодную меру поддержки для молодых педагогов – «Наш новый учитель» – утвердили в Татарстане. Соответствующее постановление Кабмина республики опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, выплату смогут получать не более 100 человек в год. Ее размер составит 90 тысяч рублей, которые будут перечисляться в два этапа – сначала 40 тысяч, затем 50 тысяч рублей.

Поддержка будет предоставляться на конкурсной основе. Претендовать на нее смогут учителя с высшим или средним профессиональным образованием по профильным направлениям, а также с дополнительной профессиональной подготовкой, если она соответствует преподаваемому предмету.

Также установлены требования к кандидатам: они должны быть гражданами России, проживать в Татарстане, быть не старше 35 лет, иметь педагогический стаж не более пяти лет и работать на основной должности учителя.