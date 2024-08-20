«Молодым губернаторам пример»: зачем Минниханов приезжал в Самарскую область

Рустам Минниханов сегодня побывал в Самаре

Фото: rais.tatarstan.ru

30 млрд рублей товарооборота

«Самарская область – регион с богатым промышленным и научным потенциалом. Нас связывают исторически добрые и партнерские отношения. У нас обширные торгово-экономические связи», — отметил Рустам Минниханов на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Товарооборот между регионами в 2023 году составил 30 млрд рублей. Татарстан поставляет в Самарскую область бензин и дизельное топливо, грузовые и легковые автомобили, продукцию химических предприятий, широкий спектр продуктов питания и других товаров народного потребления, медицинское оборудование и так далее.

Из Самарской области в республику ввозят грузовые и легковые автомобили, кровельные материалы, продукцию АПК, продукцию машиностроения.

Активно сотрудничают с предприятиями области крупные предприятия республики – КАМАЗ, «Татхимфармпрепараты», «ПОЗИС», «Аммоний», «Татспиртпром», «Казанский вертолетный завод», «Судостроительная корпорация «Ак барс» и другими.

Врио губернатора Самарской области признался, что Татарстан по многим показателям пример для его региона.

По итогам встречи был подписан план мероприятий на 2024–2027 годы по реализации Соглашения между Татарстаном и Самарской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

В ходе рабочей поездки в Самарскую область Минниханов посетил ряд промышленных предприятий Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов осмотрел производство двигателей и протестировал новую Lada

В ходе рабочей поездки в Самарскую область Минниханов посетил «ОДК-Кузнецов», предприятие входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех». Здесь разрабатывают, производят и обслуживают двигатели для российской авиации, Газпрома и ракет-носителей «Союз».

Минниханов ознакомился с производством. В частности, осмотрел корпус, где собирают коробки приводов и агрегатов. Комплекс обеспечивает полный технический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением.

Кроме того, Раис Татарстана посетил корпус сварочного производства, где производится высокотемпературная пайка в вакууме деталей. Также Рустаму Минниханову показали, как обеспечивается полный технологический цикл изготовления компрессоров и компонентов.

Вячеслав Федорищев предложил Рустаму Минниханову протестировать Lada Aura, которая производится в Самарской области.

Вячеслав Федорищев предложил Рустаму Минниханову протестировать Lada Aura Фото: rais.tatarstan.ru

В Самарской области живет 95 тысяч татар

Сегодня татарстанский лидер встретился с представителями татарской автономии, а также с представителями национально-культурных объединений татар Самарской области. В Самарской области проживает почти 95 тысяч татар. Это более трех процентов от населения всего региона.

«Хочу выразить особую признательность за неизменную поддержку национально-культурных потребностей татар органам региональной и местной власти и лично временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В Самарской области работают около 20 общественных объединений татар. Они активно участвуют в общественно-политической жизни региона, а также оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Как отметили на сегодняшней встрече, силами татарских общественников в зону СВО направлен 21 автомобиль.

Федорищев в свою очередь поблагодарил Рустама Минниханова за внимание к региону. «Вы для нас, для молодых губернаторов пример», – подчеркнул 35-летний врио губернатора.