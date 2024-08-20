«Молодым губернаторам пример»: зачем Минниханов приезжал в Самарскую область
Рустам Минниханов сегодня побывал в Самаре, где посетил предприятие по выпуску авиадвигателей, провел переговоры с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, встретился с представителями татарской национально-культурной автономии области и протестировал автомобиль Lada Aura. Подробнее — в репортаже «Татар-информа».
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Рустам Минниханов сегодня побывал в Самаре
Фото: rais.tatarstan.ru
30 млрд рублей товарооборота
«Самарская область – регион с богатым промышленным и научным потенциалом. Нас связывают исторически добрые и партнерские отношения. У нас обширные торгово-экономические связи», — отметил Рустам Минниханов на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.
Товарооборот между регионами в 2023 году составил 30 млрд рублей. Татарстан поставляет в Самарскую область бензин и дизельное топливо, грузовые и легковые автомобили, продукцию химических предприятий, широкий спектр продуктов питания и других товаров народного потребления, медицинское оборудование и так далее.
Из Самарской области в республику ввозят грузовые и легковые автомобили, кровельные материалы, продукцию АПК, продукцию машиностроения.
Активно сотрудничают с предприятиями области крупные предприятия республики – КАМАЗ, «Татхимфармпрепараты», «ПОЗИС», «Аммоний», «Татспиртпром», «Казанский вертолетный завод», «Судостроительная корпорация «Ак барс» и другими.
Врио губернатора Самарской области признался, что Татарстан по многим показателям пример для его региона.
По итогам встречи был подписан план мероприятий на 2024–2027 годы по реализации Соглашения между Татарстаном и Самарской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
Минниханов осмотрел производство двигателей и протестировал новую Lada
В ходе рабочей поездки в Самарскую область Минниханов посетил «ОДК-Кузнецов», предприятие входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех». Здесь разрабатывают, производят и обслуживают двигатели для российской авиации, Газпрома и ракет-носителей «Союз».
Минниханов ознакомился с производством. В частности, осмотрел корпус, где собирают коробки приводов и агрегатов. Комплекс обеспечивает полный технический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением.
Кроме того, Раис Татарстана посетил корпус сварочного производства, где производится высокотемпературная пайка в вакууме деталей. Также Рустаму Минниханову показали, как обеспечивается полный технологический цикл изготовления компрессоров и компонентов.
Вячеслав Федорищев предложил Рустаму Минниханову протестировать Lada Aura, которая производится в Самарской области.
В Самарской области живет 95 тысяч татар
Сегодня татарстанский лидер встретился с представителями татарской автономии, а также с представителями национально-культурных объединений татар Самарской области. В Самарской области проживает почти 95 тысяч татар. Это более трех процентов от населения всего региона.
«Хочу выразить особую признательность за неизменную поддержку национально-культурных потребностей татар органам региональной и местной власти и лично временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву», – подчеркнул Рустам Минниханов.
В Самарской области работают около 20 общественных объединений татар. Они активно участвуют в общественно-политической жизни региона, а также оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Как отметили на сегодняшней встрече, силами татарских общественников в зону СВО направлен 21 автомобиль.
Федорищев в свою очередь поблагодарил Рустама Минниханова за внимание к региону. «Вы для нас, для молодых губернаторов пример», – подчеркнул 35-летний врио губернатора.