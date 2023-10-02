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Молодые жители Татарстана могут принять участие в конкурсе видеороликов и аудиоподкастов
Молодые жители Татарстана в возрасте от 10 до 18 лет могут принять в онлайн-конкурсе видеороликов и аудиоподкастов «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция».
Конкурс призван сформировать у подростков и молодых людей идентичности на основе знакомства с историей географических исследований Урала, Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки, сообщают организаторы. Знания и творческие способности можно продемонстрировать в восьми номинациях.
Участие в онлайн-конкурсе бесплатно. Заявки можно отправить до 5 октября по ссылке. Здесь же размещены подробности акции.
Работы победителей будут размещены на сайте конкурса, в группе конкурсе в ВК и телеграм-канале. Победители получат дипломы и подарки от организаторов конкурса.
Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты.
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