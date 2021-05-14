В Казани стартовал конкурс по автомногоборью среди юношей и девушек

Сегодня в Казани определят лучшего водителя среди юношей и девушек в возрасте от 16 до 17 лет. За победу в конкурсе, организованном ГИБДД РТ, сразятся 45 юных водителей из 15 районов Татарстана, учащихся в филиалах Детской юношеской автошколы РТ.

Мероприятие началось с минуты молчания, посвященной трагическим событиям в 175—й школе Казани.

«Конкурс мы проводим с 2007 года, и тысячи юношей и девушек прошли через него. Я хочу от имени руководства республики поблагодарить организаторов конкурса и родителей, которые присутствуют на мероприятии и дали детям возможность учиться и принимать участие в таком замечательном конкурсе», — сказал заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров.

По словам председателя республиканского отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Юрия Кулагина, главная цель конкурса — «проверка подготовки будущих водителей, как они прошли теорию и практику на местах».

Соревнования проходят в личном и командном зачете. Участники продемонстрируют теоретические знания, а также практические навыки управления легковым автомобилем при выполнении сложных упражнений на время.

«В прошлом году я также принимал участие в мероприятии. <...> Хочу отметить, что здесь этапы намного сложнее, чем при сдаче на водительские права», — поделился представитель ДОСААФ Буинского района Алмаз Яруллин.

Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Организаторы конкурса — Министерство образования и науки РТ, управление ГИБДД МВД по РТ, ГУ «Дирекция финансирования научных и образовательных программ БДД РТ», Федерация автомотоспорта РТ, Республиканское отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».