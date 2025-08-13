Молодые урбанисты создадут в Казани проекты в память о героях ВОВ и СВО

С 19 по 21 августа Казань примет II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» — площадку, где более 300 участников со всей России разработают архитектурные и цифровые решения в современных городах.

II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» пройдет в Казани в рамках X Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Программа включает в себя четыре трека: мастерская «Фиджитал-урбанистика», интенсив «Энергия города», лаборатория «Городские медиа» и программа «Профессиональная траектория».

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне трек «Мастерская «Фиджитал-урбанистика» будет посвящен созданию интерактивных инсталляций, увековечивающих память героев Великой Отечественной войны и Специальной военной операции. Молодые урбанисты получат практические задания по разработке архитектурных и цифровых решений, направленных на сохранение исторической памяти, передачу памяти о подвигах героев. Главная цель — создание новых форм визуального языка города, отражающих эти важные темы.

Дополнительно в рамках программы «Фиджитал-урбанистика» предусмотрена работа по двум направлениям. «Арт-объект как урок. Как искусство сохраняет память о первых наставниках и учителях» – здесь участники создадут художественную инсталляцию, которая передаст ценности наставничества. В направлении «Временное искусство: дизайн строительных ограждений» команда разработает интерактивные конструкции, превращающие временные ограждения в медиафасады, раскрывающие концепцию строящихся объектов и вовлекающие горожан с использованием современных технологий — AR, QR-кодов и 3D-графики.

Молодые специалисты примут участие в городских экспедициях, где смогут изучить особенности выбранной городской среды и проанализировать существующие общественные пространства. Экскурсии планируются в Парк Победы, на территорию будущего Сквера Учителя и на территорию Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля в Казани.

К работе с участниками подключаются представители Российского военно-исторического общества, Ассоциации ветеранов СВО, Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», программы «Время героев» и «Батырлар. Герои Татарстана». Они помогут участникам погрузиться в исторический контекст, оценить проекты и предложат реальные кейсы для внедрения. Регистрация на II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» открыта на сайте и продлится до 15 августа.

II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» организован Минстроем РФ совместно с правительством РТ и при поддержке института развития ДОМ.РФ и общероссийской организации «Городские реновации».