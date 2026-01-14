news_header_top
Общество 14 января 2026 13:44

Молодые ученые Татарстана смогут получить 1,3 млн рублей на жилье

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Масштабную программу поддержки молодых ученых планируют запустить в Татарстане. Проект соответствующего документа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Программа предусматривает предоставление жилищных грантов наиболее перспективным научным кадрам. Победители конкурсного отбора смогут получить по 1,37 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Средства разрешат направлять на первоначальный взнос при покупке квартиры, оплату уже приобретенного жилья или погашение ипотечного кредита. При этом обязательным условием станет соответствие участника установленным требованиям и наличие подтвержденных научных достижений.

На государственную поддержку смогут претендовать кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук до 40 лет. Также потребуется стаж работы в научной сфере не менее трех лет, наличие значимых результатов научной деятельности и постановка на учет как нуждающегося в жилье.

