В Татарстане стартовала заявочная кампания конкурса на предоставление грантов для улучшения жилищных условий молодых ученых. Размер субсидии может достигать 1,375 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отметил, что главной ценностью науки остаются кадры, и в республике немало талантливых молодых исследователей. По его словам, конкурс позволит создать дополнительные стимулы для того, чтобы ученые оставались работать в Татарстане и развивали региональную науку.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков подчеркнул, что программа стала продолжением Года научно-технологического развития и была инициирована совместно с Академией наук. Он сообщил, что благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в 2025 году на эти цели выделено 27,5 млн рублей.

Средства направят на предоставление единовременных субсидий молодым ученым для приобретения жилья. Механизм реализации конкурса разработан совместно с Госжилфондом при Раисе РТ.

К участию приглашаются граждане России: кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук не старше 40 лет, работающие на условиях полной занятости не менее пяти лет в научных, образовательных или научно-технических организациях Татарстана.

Одним из условий является постановка на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки, а также наличие научных достижений и вклада в развитие науки республики.

Подать заявку можно до 8 октября. Итоги конкурса будут подведены 20 ноября. Подробности размещены на сайте Министерства по делам молодежи РТ.