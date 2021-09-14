Молодые ученые Татарстана могут получить грант в 500 тыс. рублей

В Татарстане до 19 октября молодые исследователи могут подать заявку на участие в конкурсе «Умник» для получения двухлетнего гранта на сумму 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

На конкурсе будут рассматриваться проекты в области цифровых технологий, медицины, химических технологий, интеллектуальных производственных технологий, биотехнологий и ресурсосберегающей энергетики.

Предполагается, что в будущем проекты могут быть коммерциализированы, так как окажутся способны приносить прибыль.

В конкурсе могут принять участие физические лица в возрасте от 18 до 35 лет. Финал состоится в ноябре 2021 года.

Конкурс «Умник» проводит Фонд содействия инновациям. Молодые ученые из республики активно в нем участвуют. В 2020 году было подано 170 заявок, поддержку фонда получили 45 заявителей. Наибольшее число заявок в прошлом году поступило от представителей Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ, Казанского национального исследовательского технологического университета и Казанского (Приволжского) федерального университета.