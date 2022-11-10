Молодые ученые стран ОИС обсудят в Казани урбанистику и нефтегазовые технологии

С 20 по 23 ноября в Казани пройдет Международный молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества. Событие является частью международной программы «Казань — молодежная столица ОИС 2022». Конгресс нацелен на создание международной диалоговой площадки для взаимодействия государств ОИС в области науки, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В рамках этого года, когда Казань признана молодежной столицей исламского мира, мы принимаем разные мероприятия, которые нацелены на укрепление взаимодействия со странами Организации исламского сотрудничества. На сегодняшний день уже состоялись крупные события с участием представителей более 70 стран мира. Принято решение о создании Международного молодежного центра и принятии программы по молодежному сотрудничеству „Россия — ОИС“», — перечислил достижения министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Предстоящий же конгресс, по словам министра, «станет площадкой обмена опытом для молодых ученых по таким направлениям, как урбанистика, современные технологии в образовании, нефтегазовые технологии, современные исследования в сфере медицины».

«Конечная цель Молодежного научного конгресса стран ОИС заключается в том, чтобы позволить новым лидерам построить конструктивные отношения, поскольку они стремятся оказать значительное положительное влияние на региональные и глобальные сообщества», — отметил в свою очередь генеральный директор и президент Interactive Group of Companies (Исламабад, Пакистан) Шахид Махмуд.

Он также добавил, что на конгрессе в Казани молодые специалисты смогут обсудить и найти потенциальные решения актуальных глобальных технических и научных проблем.

Программа четырехдневного конгресса включает пленарное заседание, круглые столы и интерактивные семинары. В заявочной кампании приняли участие более 1400 человек из 54 стран мира. Отборочный этап с учетом портфолио и творческих достижений прошли 100 делегатов — молодые ученые, исследователи, инноваторы из России и стран ОИС в возрасте от 18 до 35 лет.

В итоге столица Татарстана примет специалистов из Азербайджана, Бангладеш, Буркина-Фасо, Египта, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Марокко, Мозамбика, Малайзии, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Туниса, Саудовской Аравии, Туркменистана, Узбекистана и Уганды.