Молодые ученые РТ смогут принять участие во всероссийском форуме Neuro Week Kazan

С 7 по 12 февраля в столице РТ пройдет Neuro Week Kazan — 2022. Под эгидой форума планируется провести ряд научно-практических мероприятий, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В день открытия молодые ученые, а именно неврологи и психиатры, получат уникальную возможность поучаствовать в V Всероссийской научной конференции «Будущее нейронаук». На мероприятии можно получить информацию о результатах последних исследований молодых ученых России и стран СНГ и представить свои наработки. В этом году с докладами выступят 49 участников из 18 городов РФ и стран СНГ.

8 и 9 февраля пройдут «Бехтеревские чтения — 2022». В этом году формат конференции будет расширен. Для выступления на конференции приглашены ведущие неврологи и психиатры страны. В программе конференции запланированы пленарные заседания, сателлитные симпозиумы, дискуссии, мастер-классы.