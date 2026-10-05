Молодые ученые из более чем 20 стран приняли участие в конгрессе ОИС в Казани

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IV Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества завершился в Казани. За четыре дня он объединил около 100 молодых ученых, исследователей и студентов из более чем 20 стран ОИС и России. Главной темой конгресса в этом году стало достижение устойчивого благополучия в условиях глобальных вызовов.

Организаторами выступили Казанский федеральный университет и Академия молодежной дипломатии при поддержке Правительства Татарстана, Постоянного комитета ОИС по научному и технологическому сотрудничеству (КОМСТЕХ), Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Заявочная кампания проходила онлайн и собрала более 2,5 тыс. заявок из свыше 100 стран. Эксперты отобрали лучшие работы по пяти направлениям: биомедицина и биотехнологии, экологическая устойчивость и зеленые технологии, искусственный интеллект и цифровые решения в образовании, архитектура, дизайн и искусство, а также современные международные отношения и международное право.

По итогам защит жюри определило победителей в каждом направлении.

В треке по искусственному интеллекту в образовании лучшими стали Хени Солеках из Индонезии и Елена Литвиненко из России. Солеках представила исследование о развитии у школьников критического отношения к контенту, созданному нейросетями, а Литвиненко изучила влияние цифровых ИИ-инструментов на мотивацию студентов при изучении иностранных языков.

В экологическом направлении победили Джазбия Ширин из Пакистана и Вильдан Сухартини из Индонезии. Ширин исследует воздействие микропластика и тяжелых металлов на почву и растения, а Сухартини представила технологию получения растительного белка из зеленой биомассы на основе принципов циркулярной экономики.

В направлении архитектуры и дизайна награды получили Мухаммад Азмир бин Мухаммад из Малайзии и Лира Ситдикова из России. Исследование Мухаммада посвящено использованию бамбука как экологичного строительного материала для туристических объектов. Ситдикова предложила использовать нарративный дизайн интерьера для сохранения культурной памяти и идентичности.

В биомедицинском направлении победителями стали Арьянис Мутия Захра из Индонезии и Кенана Дайоб из Сирии. В блоке современных международных отношений и международного права лучшими признали работу Мохаммада Ардафиллы из Индонезии о конституционной защите прав вынужденных мигрантов в Юго-Восточной Азии и исследование Герды Галеевой из России о роли образования и культуры в «мягкой силе» на примере африканских стран ОИС.

Победители получили научное менторство, возможность пройти стажировки и краткосрочные образовательные программы в научных центрах стран ОИС по линии КОМСТЕХ. Несколько участников также получили рекомендации для приоритетного поступления в Казанский федеральный университет.

Одним из них стал Сардор Каримов из Узбекистана, представивший исследование о пешеходной доступности городской среды Ташкента. Он отметил, что впервые участвовал в конгрессе и получил от экспертов обратную связь, которая помогла ему по-новому взглянуть на свою работу.

По словам Каримова, круглые столы и совместные проекты стали возможностью обменяться идеями, а рекомендация для приоритетного поступления в КФУ стала для него особой честью. Во время конгресса он также познакомился с единомышленниками и уже обсуждает с ними совместные исследования, в том числе с КФУ.

Победительница экологического направления Джазбия Ширин из Пакистана впервые приехала в Казань. Она рассказала, что узнала о конгрессе через молодежные сети и давно хотела попасть в научное пространство стран ОИС. По ее словам, в Казани она получила возможность учиться у сильных наставников и познакомиться с новыми людьми.

Город, церемонии и национальная кухня оставили у нее яркие впечатления. С новыми знакомыми Ширин уже обсуждает совместный проект в сфере культурного и научного обмена.

Для Елены Литвиненко, победительницы направления по искусственному интеллекту в образовании, конгресс стал площадкой для профессионального общения. Она рассказала, что смогла пообщаться со специалистами по ИИ в образовании, расширить профессиональные связи и получить новые знания о цифровом образовании. Кроме того, Литвиненко познакомилась с потенциальными партнерами для будущих проектов, в том числе из Пакистана.

Впервые в программу конгресса включили отдельный блок постконгрессового взаимодействия. Организаторы намерены продолжить поддерживать молодых ученых после завершения мероприятия и помогать им выстраивать совместную работу на базе Академии молодежной дипломатии.

Работы финалистов войдут в единый научный сборник тезисов.

Возможность для молодых людей реализовывать себя на международном уровне соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Национальные проекты России представляют собой государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества.

Они являются одним из инструментов достижения национальных целей, утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным, и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.