Молодые татарстанцы смогут бесплатно получить поддержку от арт-резиденции RE’ACTOR

Молодые творческие деятели Татарстана смогут бесплатно получить поддержку от арт-резиденции RE’ACTOR, приняв участие в образовательной программе. Резиденты смогут реализовать свои проекты от идеи до готового прототипа, творческого продукта или креативного бизнеса.

«В этом году программа поддержки пройдет в третий раз <...> Основное отличие этого года — прохождение образовательного модуля в онлайн-формате вне зависимости от места проживания творческих ребят. Следующим этапом станет оффлайн-модуль в творческом глэмпинге, где ребята из разных направлений познакомятся друг с другом в непринужденной обстановке, — рассказала руководитель арт-резиденции RE’ACTOR Кадрия Бугрова.

Всего программу состоит из трёх этапов: онлайн-модуль в июле, отбор резидентов, очный модуль образовательной программы, практическая работа над проектами и участие во Всероссийском фестивале креативных индустрий «ГОРОД — RE’ACTOR».

На сегодня открыта регистрация по пяти направлениям: фотография, медиа, пластическое искусство, современное искусство и мода и дизайн.

Ознакомиться с программой и подать заявку татарстанцы смогут на сайте. Заявочная кампания продолжится до 30 июня.

В конце 2020 года при поддержке Арт-кластера «Таврида» в России запустилась программа развития региональных арт-резиденций. Татарстан стал одним из десяти пилотных регионов и создал республиканскую сеть арт-резиденций RE’ACTOR.