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Общество
6 декабря 2021  01:50

Молодые татарстанцы с ОВЗ могут поучаствовать в творческом конкурсе «Мы граждане России!»

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Молодых татарстанцев с ограниченными возможностями здоровья приглашают принять участие в творческом конкурсе «Мы граждане России!». Организаторами выступают ЦИК РТ и Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

«В конкурсе могут принять участие дети и молодые граждане с ограниченными физическими возможностями в возрасте от 12 до 30 лет, проживающие на территории Республики Татарстан», — отмечают организаторы.

Подать свои работы можно в трех номинациях: «Выборы — моя гражданская позиция» (литературный конкурс, в котором могут поучаствовать татарстанцы от 18 до 30 лет), «Я — будущий избиратель» и «Мой выбор» (конкурсы декоративного-прикладного и изобразительного искусства для участников до 17 лет). 

Материалы необходимо отправить до 24 декабря с пометкой «Конкурс» по адресу: 420095, Казань, проспект Серова, № 3, Республиканская специальная библиотека для слепых. Подробнее можно узнать по ссылке. 

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