Молодые татарстанцы одержали победу во Всероссийском проекте «МедиаПритяжение»

Фото: пресс-служба «Движения Первых» в РТ

Подростковая медиакоманда из Татарстана одержала победу во Всероссийском проекте «МедиаПритяжение». Церемония награждения прошла на фестивале «МедиаБУМ» в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба «Движения Первых» в РТ.

Всего награды удостоены 11 финалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Пензенской, Кемеровской и Тверской областей, Республики Марий Эл, Удмуртии.

Всероссийский проект проходит уже в третий раз и позволяет школьникам, студентам и педагогам познакомиться с медиасферой, благодаря работе с экспертами они приобретают важные практические навыки по разным направлениям и создают интересный контент о важных событиях региона и даже страны.

Эксперты особо оценили проекты команд в номинации «МедиаЦентры» и выбрали несколько победителей: за организацию центра на базе регионального отделения «Движения Первых» победу отдали подростковой пиар-команде участников из Набережных Челнов.

«Несколько дней мы создавали лонгрид со всеми его видами. Снимали видео, писали объёмный текст, делали фотографии, дизайнили креативные карточки. Данная тема дает простор для фантазии, поэтому мы не теряем ни минуты свободного времени для создания контента. Мы верили в то, что у нас все получится, и это случилось», — поделилась Юлия Медведкина из Челнов.