Молодые татарстанцы могут стать авторами нацпроекта «Молодежь России»

Жители Татарстана в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие в разработке национального проекта «Молодежь России». Открытый опрос запущен на портале «Госуслуги».

«Воспользуйтесь возможностью предложить свою инициативу в национальный проект „Молодежь России“. Ваша идея, возможно, станет одной из задач государства на период с 2024 по 2030 год по формированию условий для развития молодежи нашей страны», — отмечается на портале.

Инициатором проведения опроса является Росмолодежь. Описать и отправить свое предложение можно до 1 апреля.

Напомним, что новый национальный проект в послании Федеральному Собранию анонсировал Президент России Владимир Путин. Его запуск намечен на 2024 год.

Пройти опрос можно по ссылке.