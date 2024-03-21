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Молодые татарстанцы могут стать авторами нацпроекта «Молодежь России»
Жители Татарстана в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие в разработке национального проекта «Молодежь России». Открытый опрос запущен на портале «Госуслуги».
«Воспользуйтесь возможностью предложить свою инициативу в национальный проект „Молодежь России“. Ваша идея, возможно, станет одной из задач государства на период с 2024 по 2030 год по формированию условий для развития молодежи нашей страны», — отмечается на портале.
Инициатором проведения опроса является Росмолодежь. Описать и отправить свое предложение можно до 1 апреля.
Напомним, что новый национальный проект в послании Федеральному Собранию анонсировал Президент России Владимир Путин. Его запуск намечен на 2024 год.
Пройти опрос можно по ссылке.
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