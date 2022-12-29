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Ру Тат
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Общество
29 декабря 2022  18:08

Молодые татарстанцы могут принять участие в новом сезоне «Кадрового резерва»

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Татарстанцев приглашают к участию в республиканском «Кадровом резерве» — это полугодовая программа для граждан с 16 до 35 лет, которые хотят развиваться в сфере молодежной политики. 

«Это возможности для тех, кто действительно готов развиваться, реализовывать свой потенциал, проявлять активную гражданскую позицию», — говорит замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева, которая также является одним из выпускников проекта.

Главным условием для участия во всех конкурсных процедурах и образовательной программе является гражданство РФ и проживание на территории республики. Заявки будут приниматься до 3 февраля на сайте www.rezervrt.ru.

За 13 лет свои способности проверили более 13.8 тыс. человек, обучение прошли 2 170 человек, из которых более 210 «резервистов» приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти РТ, более 260 участников и финалистов проекта трудоустроены на предприятия промышленного и коммерческого секторов, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

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