Молодые татарстанцы могут побороться за премию имени Мусы Джалиля

utalents.ru

В Татарстане стартовал прием заявок на соискание республиканской премии имени Мусы Джалиля. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

Премия присуждается один раз в два года — ее обладателями могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет, внесшие значительный вклад в развитие театрального, изобразительного искусства, литературы, журналистики, кино, реализацию молодежных программ. Кроме того, участие могут принять молодежные коллективы, не менее 70% участников которой не исполнилось 35 лет.

Результаты конкурса станут известны в феврале — в день рождения Мусы Джалиля. Подать заявку для участия можно до 19 декабря.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Материалы по представлению на соискание премии необходимо заполнить на сайте utalents.ru, а дополнительная информация принимается по почте (420021, г.Казань, ул. Г.Тукая, д.113а, помещение 2. Контактные телефоны: 8 (843) 205-00-02, 8 (843) 205-00-06, 8 (843) 205-00-08, e-mail: Molodezh.Centr@tatar.ru).

Конкурс создает возможности для творческой самореализации молодых людей. Это соответствует целям национального проекта «Образование», который реализуется в России по поручению Президента Владимира Путина.