Молодые таланты из Татарстана смогут проявить себя на фестивале музыки и танца

Татарстанцы могут подать заявки для участия в Международном фестивале музыки и танца «Союз талантов России». Событие пройдет с 31 мая по 1 июня, заявки принимаются до 15 мая, уточняют организаторы.

Основные цели события — поиск и продвижение дарований, поддержка культуры в регионах, творческой деятельности детей-инвалидов и ребят из малообеспеченных семей.

Принять участие в нем могут россияне в возрасте от 5 до 35 лет. Это могут быть отдельные исполнители или коллективы, занимающиеся хореографией, вокалом, игрой на музыкальных инструментах.

Помимо самого фестиваля, участников ожидает образовательная программа по указанным выше направлениям. Прошедшие ее получат сертификаты дополнительного образования от АНО «Союз талантов» о прохождении мастер-классов от ведущих педагогов России.

Оценивать участников фестиваля будет жюри, в которое войдут заслуженные деятели искусств, эксперты, поэты, певцы, актеры, продюсеры, режиссеры, профессора, академики, доктора искусствоведения.

Подать заявку и ознакомиться подробнее с номинациями конкурса можно по ссылке.