Молодые стартаперы могут получить по 2 млн рублей, если зарегистрируют проект в Казани

Авторы пяти лучших проектов форума молодых предпринимателей стран ОИС могут получить по 2 млн рублей от Татарстана на развитие стартапа, если зарегистрируют свой проект в Казани. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В этом году авторы пяти лучших проектов по мнению жюри, если примут решение зарегистрировать его в Казани, получат подъемные 2 млн рублей», — отметил собеседник агентства.

Накануне часть проектов форума была презентована Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он с 2014 года каждый год приезжает на питчинг проектов и слушает о проектах молодых предпринимателей.