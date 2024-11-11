Молодые семьи участников СВО смогут получать выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке.

Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму обеспечения российских военных доступным и комфортным жильем. У молодых участников СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение соцвыплаты на покупку квартиры или дома.

Условия действуют для семей, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35-ти лет. При этом наличие детей не обязательное условие. Господдержку может получить и одинокий родитель до 35-ти лет, который воспитывает одного или нескольких детей.

Главное условие – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты составляет 30–35% от стоимости жилья. Средства можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.