В Татарстане изменили порядок выдачи жилья молодым семьям

Молодые семьи Татарстана смогут получить поддержку на жилье при условии, что прожили в республике не менее пяти лет. Новое требование закреплено постановлением Кабмина РТ. Изменения внесены в постановление от 11 октября 2024 года, которое регулирует реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в регионе.





Речь идет о федеральном проекте, направленном на поддержку граждан в решении жилищного вопроса и оплате жилищно-коммунальных услуг.

Изначально документ определял порядок участия семей в программе и распределение полномочий между органами власти. В частности, были утверждены правила признания молодой семьи имеющей достаточные доходы для получения кредита или использования собственных средств на покупку или строительство жилья сверх размера социальной выплаты.

Также постановление закрепило процедуры внесения изменений в списки участников программы и основания для исключения семей из этих списков.

Министерство по делам молодежи Татарстана отвечает за организацию работы программы. В его функции входит обеспечение изготовления свидетельств на получение социальной выплаты за счет бюджета республики и их передача органам местного самоуправления. При необходимости ведомство может оформить такие свидетельства на стандартных листах формата А4 или А5.

Кроме того, министерство принимает от муниципалитетов списки семей, желающих получить выплату, формирует сводный список по республике, а затем перечень претендентов на получение поддержки в конкретном году. После утверждения этих списков Кабинетом министров данные доводятся до муниципалитетов в течение десяти дней.

Правительство Татарстана, в свою очередь, утверждает сводный список участников и список претендентов, а также принимает решения о включении семей в число получателей выплат.

Для участия в программе молодая семья должна подтвердить наличие достаточных доходов или средств. Если собственных накоплений недостаточно, учитывается возможность получения кредита или займа. Для этого заявители подают пакет документов, включая сведения о доходах, занятости, налогах и наличии сбережений.

Муниципальные органы проверяют предоставленные данные и в течение пяти рабочих дней принимают решение – признать семью соответствующей требованиям или отказать. О результате заявителей уведомляют в письменной или электронной форме в течение трех дней.

Основаниями для отказа могут стать несоответствие условиям программы, неполный пакет документов или недостоверные сведения.

Новое требование о пятилетнем сроке проживания дополняет действующий порядок и уточняет круг участников программы.

Напомним, поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».