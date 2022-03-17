Молодые семьи Татарстана могут получить соципотеку под 7% годовых

В Татарстане в 2022 году продолжают работу программы соципотеки для молодых семей. Так, одна из них — это республиканская программа «Молодая семья», по которой можно получить социальную ипотеку под 7% годовых, а также федеральная программа «Обеспечение жильем молодых семей», по которой можно получить субсидию на покупку жилья до 35% от стоимости. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Для программы „Молодая семья“ ставка на ипотеку остается стабильной — 7% годовых. Никакого роста здесь не ожидается. В отличие от банковских продуктов, которые на сегодняшний день есть на рынке, это достаточно стабильная ставка», — отметил он.

На учет по этой программе встали уже порядка 1,7 тыс. семей со всей республики, более 1 тыс. уже получили новое жилье. По предварительным расчетам, в этом году квартиру получат еще около 700 семей, добавил Садыков.

Для того чтобы встать на учет по программе «Молодая семья» в Татарстане, нужно, чтобы хотя бы одному из членов семьи было от 18 до 35 лет. Желающие должны собрать необходимый пакет документов, а также в случае получения сертификата оплатить 10% первого взноса за квартиру. Кроме того, необходимо, чтобы в текущих жилищных условиях на одного члена семьи приходилось меньше 18 квадратных метров. Для постановки на учет нужно обратиться в исполкомы районов.

«Молодая семья может встать на учет по этой программе вне зависимости от того, где они работают: в бюджетной сфере или нет. Мы видим, что эта программа востребована среди молодежи», — добавил Садыков.

Также продолжает работу федеральная программа «Обеспечение жильем молодых семей». По ней можно получить субсидию в размере 30% от стоимости жильи и 35% — для семей с детьми. При этом средства предоставляются как на покупку нового или вторичного жилья, так и на строительство дома или погашение ипотеки, взятой после постановки на учет по нуждаемости.

По словам Садыкова, Татарстан на эту программу ежегодно выделяет порядка 50 млн рублей. Помимо этого, из федерального бюджета в этом году поступило 17,5 млн рублей, а в прошлом — 10 млн рублей. Таким образом, субсидию в 2021 году получили 49 семей, в этом году — 50 семей, 28 из которых многодетные.

«За все время работы программы около 8 тыс. молодых семей из Татарстана получили эту поддержку. На следующий год мы рассчитываем, что часть федерального софинансирования повысится, и мы постараемся увеличить число получателей», — пояснил Садыков.

В начале 2022 года сертификат по этой программе получила восьмитысячная семья из Татарстана. Рания Шарафутдинова, мама троих детей, рассказала, что процесс получения поддержки занял около года, и она станет большим подспорьем для их молодой семьи.

«Очень рады, что получили субсидирование. Мы встали на учет в конце 2020 года, сейчас, в феврале, уже получили сертификат. Я рассказывала об этом конкурсе и своим знакомым — молодым мамам», — поделилась Рания Шарафутдинова.

Сейчас уже стартовала заявочная кампания на программу «Обеспечение жильем молодых семей», она продлится до 1 мая этого года.