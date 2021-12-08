Молодые профессионалы «Нижнекамскнефтехима» стали победителями регионального WorldSkills

фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» стали победителями и призерами регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан. Чемпионат проводился в несколько этапов в специализированном центре компетенций — колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева.

Первыми 15–19 ноября стартовали соревнования по компетенции «Лабораторный химический анализ», победителем которого стала работник «Нижнекамскнефтехима» лаборант цеха №3601 Алина Кайбышева (эксперт — замначальника отдела цеха №3601 Мария Ильина).

С 29 ноября по 3 декабря состоялся очередной этап чемпионата, здесь работники ПАО также не остались без медалей. Победителем в компетенции «Машинист компрессорных установок» стал специалист цеха №2108 Артем Сидоров, второе место в компетенции «Цифровой электропривод» занял Дмитрий Мурашко. Также на чемпионате свои силы попробовали и другие работники «Нижнекамскнефтехима»: в компетенции «Аппаратчик химических технологий» — аппаратчик цеха №6716 Руслан Рахманкулов (эксперт — аппаратчик цеха №1307 Антон Алдарев), в компетенции «Машинист компрессорных установок» — машинист цеха №2505 Рамис Ахметов (эксперт — заместитель главного механика завода СПС Рустем Нигматуллин), в компетенции «Цифровой электропривод» — электромонтер цеха №6407 Кирилл Лосев (эксперт — начальник участка цеха №6407 Алесей Резник).

Региональный чемпионат является одним из этапов финала Национального чемпионата-2022, участниками которого являются сборные команды регионов и республик РФ. Чтобы стать членами сборной Республики Татарстан, работникам «Нижнекамскнефтехима» еще предстоит принять участие в отборочных соревнованиях и показать лучшие результаты по компетенциям.